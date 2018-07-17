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Эксперты: Калининград вошёл в десятку регионов с самой дорогой арендой однушек
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Эксперты: Калининград вошёл в десятку регионов с самой дорогой арендой однушек 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Калининград стал одним из десяти регионов России, где аренда однокомнатных квартир дороже всего. Об этом сообщает портал «Мир квартир».
Сегодня однушку в Калининграде можно снять в среднем за 14,5 тысячи в месяц. Это на 1,6% дороже, чем полгода назад.
Традиционно самая дорогая аренда жилья в России — в Москве (более 32 тысяч рублей за однокомнатную квартиру). На втором месте — Сочи, на третьем — Севастополь. Дешевле всего снимать жильё в Чебоксарах и Магнитогорске.
Этим летом посуточная аренда квартир в Калининграде дешевле, чем два года назад.
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