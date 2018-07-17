Эксперты: Калининград вошёл в десятку регионов с самой дорогой арендой однушек

Калининград стал одним из десяти регионов России , где аренда однокомнатных квартир дороже всего. Об этом сообщает портал «Мир квартир».

Сегодня однушку в Калининграде можно снять в среднем за 14,5 тысячи в месяц. Это на 1,6% дороже, чем полгода назад.

Магнитогорске. Традиционно самая дорогая аренда жилья в России — в Москве (более 32 тысяч рублей за однокомнатную квартиру). На втором месте — Сочи , на третьем — Севастополь . Дешевле всего снимать жильё в Чебоксарах

Этим летом посуточная аренда квартир в Калининграде дешевле, чем два года назад.