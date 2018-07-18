В одном из районов Ханты-Мансийска незаконно возводят жилье 

С наступлением лета на земельных участках, предоставленных под строительство жилых домов по улице Индустриальная — в районе АБЗ, активизировались работы по возведению домов. Тем самым, некоторые собственники земельных участков ведут строительство и размещают на них балки без получения соответствующего разрешения. Об этом рассказали в администрации столицы Югры.
«В городе участились случаи, когда отдельные жители пренебрегают требованиями закона, обязывающего собственников земельных участков оформлять разрешение на строительство дома и только после этого приступать к возведению строений, в том числе размещать на участках балки и строительные материалы», — комментирует сложившуюся ситуацию начальник управления муниципального контроля Администрации Ханты-Мансийска Владимир Солодилов. В настоящее время в районе АБЗ размещено 52 объекта, в том числе балки. Управлением муниципального контроля проводятся мероприятия по определению законности их размещения.