Госдума вводит штрафы за нарушения при долевом строительстве

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Госдума приняла на заседании во вторник во втором, основном чтении проект закона об административной ответственности за нарушения при долевом строительстве. Он был внесен депутатами всех фракций во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным

Инициативой вносятся поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). В частности, предусматриваются «штрафы за необоснованное принятие должностным лицом решения о выдаче либо отказе в выдаче заключения о соответствии» законодательству об участии в долевом строительстве. «Это не разрешение на строительство, это заключение, которое дает возможность начать привлекать средства граждан», — пояснил один из авторов, глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев . Если оно выдано необоснованно, то ответственность ложится на должностное лицо в виде штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, добавил депутат.

Законопроектом КоАП также дополняется отдельным положением об ответственности за непредоставление информации в единую информационную систему жилищного строительства. Штраф для должностных лиц в этих случаях предусматривается от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. При повторном правонарушении чиновникам будет грозить штраф в размере от 40 тыс. до 80 тыс. рублей или дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет, для юридических лиц — штраф от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

Инициатива является сопутствующей базовому законопроекту о создании единой вертикали контроля в сфере долевого строительства. Введение в силу новых административных норм предусматривается с 1 октября 2018 года.