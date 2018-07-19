Ещё
Госдума приняла закон о штрафах за нарушения при долевом строительстве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума приняла закон о штрафах за нарушения при долевом строительстве 

ТАСС 55 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума приняла на заседании в четверг в третьем, окончательном чтении проект закона об административной ответственности за нарушения при долевом строительстве. Он был внесен депутатами всех фракций во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным.
Законом внесены поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). В частности, предусматриваются «штрафы за необоснованное принятие должностным лицом решения о выдаче либо отказе в выдаче заключения о соответствии» законодательству об участии в долевом строительстве.
"Это не разрешение на строительство, это заключение, которое дает возможность начать привлекать средства граждан", — пояснил один из авторов, глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Если оно выдано необоснованно, то ответственность ложится на должностное лицо в виде штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, добавил депутат.
Закон также дополняет КоАП РФ отдельным положением об ответственности за непредоставление информации в единую информационную систему жилищного строительства. Штраф для должностных лиц в этих случаях предусматривается от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. При повторном правонарушении чиновникам будет грозить штраф в размере от 40 тыс. до 80 тыс. рублей или дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет, для юридических лиц — штраф от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.
Инициатива является сопутствующей базовому закону о создании единой вертикали контроля в сфере долевого строительства. Введение в силу новых административных норм предусматривается с 1 октября 2018 года.
ТАСС: последние новости
Шувалов убежден, что счастье человека не зависит от размера жилья В Подмосковье открыли три центра приема документов дольщиков Urban Group Госдума приняла закон о совершенствовании механизма обеспечения жильем детей-сирот
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми92
Путин допустил обострение ситуации на Украине66
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»125
Российская база в Сирии уничтожила НЛО143
Россиянка пустила труп мужа на кабачки31
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
03:13
Россия задушит Европу газом
Рынки Европа
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:31
«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение