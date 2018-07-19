Госдума приняла закон о штрафах за нарушения при долевом строительстве

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума приняла на заседании в четверг в третьем, окончательном чтении проект закона об административной ответственности за нарушения при долевом строительстве. Он был внесен депутатами всех фракций во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным.

Законом внесены поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). В частности, предусматриваются «штрафы за необоснованное принятие должностным лицом решения о выдаче либо отказе в выдаче заключения о соответствии» законодательству об участии в долевом строительстве.

"Это не разрешение на строительство, это заключение, которое дает возможность начать привлекать средства граждан", — пояснил один из авторов, глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Если оно выдано необоснованно, то ответственность ложится на должностное лицо в виде штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, добавил депутат.

Закон также дополняет КоАП РФ отдельным положением об ответственности за непредоставление информации в единую информационную систему жилищного строительства. Штраф для должностных лиц в этих случаях предусматривается от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. При повторном правонарушении чиновникам будет грозить штраф в размере от 40 тыс. до 80 тыс. рублей или дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет, для юридических лиц — штраф от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

Инициатива является сопутствующей базовому закону о создании единой вертикали контроля в сфере долевого строительства. Введение в силу новых административных норм предусматривается с 1 октября 2018 года.