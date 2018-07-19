Сбавили темп: квартир в новостройках становится меньше, но цены не растут

Объем предложения новостроек массового сегмента в Москве за год сократился почти на треть (31%), откатившись до показателей двухгодичной давности. А темпы выхода на рынок снизились почти в три раза, подсчитали аналитики "Метриум".

Если в июне прошлого года на продажу было выставлено 21,6 тысяч квартир в новостройках, то в этом июне их число снизилось до 14,8 тысяч. Что практически сопоставимо с показателями июня 2016 года — тогда объем был равен 15,1 тысячам.

Аналитики обращают внимание, что тенденция по сокращению объемов нового предложения в масс-маркете наметилась еще во второй половине прошлого года — ежемесячно число, выставленных на продажу объектов сокращалось на 3%.

Кроме этого, замедлились темпы выхода новых проектов. По данным компании, в первом полугодии столичный рынок новостроек пополнили только 7 жилых комплекса против 18 годом ранее.

Среди причин снижения объемов предложения эксперты указывают уменьшение предложения на стадии котлована — этот показатель снизился на 5%.

По мнению гендиректора компании "Ривер Парк" Ларисы Швецовой, сокращение предложения в массовом сегменте стало возможным благодаря уменьшению бюджета покупки. Если в 2014 году минимальный ценник составлял 6,3 миллиона рублей, то сейчас можно найти квартиру в новостройке за 4,4 миллиона рублей.

Еще одна причина — увеличение спроса в полтора раза на фоне ипотечного бума. Вымывание предложения из-за повышения покупательской активности стало основным результатом развития рынка в последний год, говорит гендиректор "Метриум", участник партнерской сети CBRE Наталья Круглова

"Вместе с тем мы видим, что число проектов не уменьшается. Количество корпусов в продаже с июня 2017 по июнь 2018 увеличилось на 14%. Такое противоречие говорит об одном — несмотря на высокую интенсивность, спрос еще намного меньше предложения", — отмечает она.

При этом, в 2018 году в связи с быстрым ростом спроса эксперты ожидают, что соотношение несколько изменится в пользу спроса: предложение (общий объем жилья, выставленный на продажу в течение года) превысит спрос (общий объем жилья, приобретенный в течение года) в 2,25 раза.

Напомним, что в 2016 году предложение превышало спрос в 2,5 раза, а в 2017 году — в 2,6 раза. Быстрый рост спроса создает предпосылки восстановления баланса на рынке, однако достигнут он будет еще не скоро.

В РАСК несколько лет назад прогнозировали снижение предложения со стороны профессиональных застройщиков, как по России в целом, так и по Москве в частности, говорит генеральный директор агентства Николай Алексеенко

"Уже тогда мы наблюдали снижение закладываемых проектов, которые должны были вводиться в 2018 году. Кризисный период 2014 и 2015 годов является одной из причин падения текущего предложения", — отмечает он.

Кроме этого, на это повлияло ужесточение требований к застройщикам, падение платежеспособного спроса. В дальнейшем мы будем наблюдать уход застройщиков с рынка, что скажется на предложении новостроек, отмечает он.

Прибавит объемы рынку новостроек, по мнению главы РАСК, программа реновации. "Со стороны коммерческих девелоперов, мы не видим на сегодняшний момент, предпосылок для запуска нужного числа проектов, которое было бы способно существенно повысить предложение", — отмечает он. Сама программа реновации станет единственным сдерживающим фактором роста цен, других причин для этого нет, отмечает эксперт.

Наталья Круглова не видит предпосылок для увеличения цен, новые квартиры в среднем будут дорожать на 2% в год.

"Мощный пресс конкуренции в ближайший год сохранится и воздержит застройщиков от любых резких изменений ценовой политики, даже если изменения правовой среды в девелопменте объективно будут подталкивать их к пересмотру цен", — считает она.

По мнению Алексеенко, в будущем новостройки сравняются в цене с вторичкой, и могут даже обогнать ее.

В ГК "Гранель" в свою очередь назвали 2018 год годом новых проектов (выход проектов в Подмосковье и Новой Москве), а также отметили резкое увеличение спроса.

"Мы наблюдаем значительный рост спроса на квартиры в своих проектах — за год он увеличился на 40%", — говорит директор по продажам ГК "Гранель" Рустам Арсланов.

Что касается цен, то мы повышали их неоднократно в течение года. Это связано не только со стадией строительства, но улучшением транспортной доступности. "В планах ГК "Гранель" — наращивание объема жилья и вывод на рынок еще нескольких жилых комплексов, а стоимость квартир увеличится на 3-5%", — рассказал Рустам Арсланов.

Ранее столичные власти рассказали об увеличении числа выданных разрешений на фоне ужесточения законодательства о долевом строительстве. Так, по данным Мосгосстройнадзора, за четыре месяц столичным застройщикам было выдано 467 разрешений на строительство. За такой же период 2017 года было выдано 312 разрешений.

По словам главы Москомстройинвеста Константина Тимофеева, столичные застройщики сформировали задел квадратных метров по старым правилам на пять лет. Это позволит не повышать им цены на жилье, по крайней мере в ближайшие год-два. В настоящее время в столице возводится 12,6 миллиона квадратных метров жилья и апартаментов.