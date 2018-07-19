В Подмосковье в 2018 году провели 114 тыс. единых процедур регистрации и учета недвижимости

Все больше владельцев недвижимости в Подмосковье обращаются за единовременной постановкой объекта на кадастровый учет и регистрацией прав, так, в первом полугодии 2018 года сотрудники Росреестра провели 114 тысяч таких процедур, что сопоставимо с данными за весь прошлый год, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

Возможность единовременного проведения кадастрового учета и регистрации прав на объект недвижимости появилась у заявителей в соответствии с федеральным законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в начале 2017 года.

«Управление Росреестра по Московской области в первом полугодии 2018 года провело более 114 тысяч учетно-регистрационных действий в рамках единой процедуры. Показатели первого полугодия 2018 года соизмеримы с итогами за весь 2017 год, когда было совершено 118 тысяч учетно-регистрационных действий по обращениям о единовременном кадастровом учете и регистрации прав на объект недвижимости», — отмечается в сообщении.

Единая процедура позволяет заявителям сократить сроки получения услуг. В соответствии с законодательством, государственная регистрация прав и кадастровый учет проводятся единовременно за 10 рабочих дней по обращениям в электронном виде или за 12 рабочих дней, если заявитель подает документы в МФЦ.