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Более 440 тыс. прав на жилье и землю зарегистрировал Росреестр по Подмосковью в январе-июне
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Более 440 тыс. прав на жилье и землю зарегистрировал Росреестр по Подмосковью в январе-июне 

Агентство «Москва» 1 час назад
Управление Росреестра по Московской области за I полугодие 2018 г. зарегистрировало 441 тыс. прав на жилые помещения и на земельные участки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«С начала 2018 г. Управлением Росреестра по Московской области зарегистрировано 817 тыс. прав, ограничений прав, обременений объектов недвижимости, в том числе 274 тыс. и прав на жилые помещения и почти 167 тыс. прав на земельные участки. Общее количество зарегистрированных прав, ограничений прав, обременений объектов недвижимости за первое полугодие 2018 г. на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2017 г., когда было зарегистрировано 790 тыс. прав, ограничений прав и обременений объектов недвижимости», — говорится в сообщении.
В Росреестре отметили, что в Московской области значительно выросло количество записей об ипотеке на основании договоров. За шесть месяцев 2018 г. в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесено 33 тыс. записей, что на 31% больше, чем в первом полугодии 2017 г. (25 тыс. записей).
«Вместе с тем снизилось общее количество регистрационных записей об ипотеке по сравнению с 2017 г. В этом году по итогам первого полугодия в ЕГРН внесено 133 тыс. записей, за шесть месяцев 2017 г. — 137 тыс.», — отметили в управлении.
В Росреестре добавили, что в Подмосковье продолжается регистрация прав на машиноместа как отдельные объекты недвижимости. С начала года зарегистрировано 462 права на машиноместа.
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