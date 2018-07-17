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Розничная продажа алкоголя в России в I полугодии выросла на 11,4%
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Розничная продажа алкоголя в России в I полугодии выросла на 11,4% 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Объем розничной продажи алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе — июне 2018 года составил 98,3 млн декалитров (дал), что на 11,4% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении Национального союза защиты прав потребителей.
В июне было продано 16,63 млн дал продажи алкогольной продукции (+11,5% к июню 2017 года).
Объем розничной продажи шампанских и игристых вин в январе — июне 2018 года составил 6,57 млн дал, увеличившись на 4,2%. Рост продаж этой категории в июне составил 7%, достигнув показателя в 1,04 млн дал.
Объем розничной продажи вин в январе — июне 2018 года составил 23,93 млн дал (+8,1%), в том числе в июне продано 4,23 млн дал (+7,4%). Объем розничной продажи водки в первом полугодии составил 34,35 млн дал, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2017 года. В июне продано 5,7 млн дал водки (+9,5%).
Объем розничной продажи коньяка в январе — июне текущего года составил 5,215 млн дал (+13,2%). В июне продано 832,1 тыс. дал (+13,8% к июню 2017 года). Объем розничной продажи слабоалкогольных напитков (с содержанием спирта не более 9%) в январе — июне составил 2,16 млн дал (+11,7%), в июне продано 395,01 тыс. дал (+18,7%).
Как пояснили в Национальном союзе защиты прав потребителей, рост показателей розничной продажи алкогольной продукции по сравнению с первым полугодием 2017 года объясняется введением с 1 июля 2017 года системы ЕГАИС в небольших населенных пунктах на территории России, которые ранее не были охвачены системой. Данными по розничным продажам пива эксперты не располагают, поскольку на них действие системы ЕГАИС в рознице не распространяется.
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