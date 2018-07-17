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Госдума предлагает юрлицам пересматривать кадастровую стоимость в суде
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Госдума предлагает юрлицам пересматривать кадастровую стоимость в суде 

РИА «ФедералПресс» 35 минут назад
Соответствующие изменения рассматриваются на площадке партпроекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя». Как заявил координатор партпроекта «Единой России», первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин, также важно ввести обязательность создания комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости во всех регионах страны.
Парламентарий также добавил, что при решении об обязательном создании комиссий в субъектах РФ, региональные координаторы партпроекта «Школа грамотного потребителя» могли бы обсудить этот вопрос с региональными органами власти.
Отметим, что ранее Владимир Путин поручил правительству РФ внести в законодательство изменения о совершенствовании порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости. Сообщается, что таким образом получится не допустить применения при налогообложении величины кадастровой стоимости объекта недвижимости, превышающей величину его рыночной стоимости.
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