Госдума предлагает юрлицам пересматривать кадастровую стоимость в суде 

Соответствующие изменения рассматриваются на площадке партпроекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя». Как заявил координатор партпроекта «Единой России», первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин, также важно ввести обязательность создания комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости во всех регионах страны.
Парламентарий также добавил, что при решении об обязательном создании комиссий в субъектах РФ, региональные координаторы партпроекта «Школа грамотного потребителя» могли бы обсудить этот вопрос с региональными органами власти.
Отметим, что ранее Владимир Путин поручил правительству РФ внести в законодательство изменения о совершенствовании порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости. Сообщается, что таким образом получится не допустить применения при налогообложении величины кадастровой стоимости объекта недвижимости, превышающей величину его рыночной стоимости.