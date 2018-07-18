Ещё
По объемам нераспроданного жилья в новостройках лидирует САО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По объемам нераспроданного жилья в новостройках лидирует САО 

Вести.Ru 43 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Стало известно, что наибольший объем столичных новостроек, введенных в эксплуатацию и реализуемых по договору купли-продажи, сосредоточен в Северном административном округе столицы (САО). По данным агентства недвижимости «Бон Тон», на его долю приходится 23,5% готового жилья. А это самый высокий показатель среди прочих округов.
Среди всех новостроек, реализуемых по договору купли-продажи, на ЦАО приходится 14% всего введенного предложения, на северо-восток и юго-запад Москвы — по 13,3% и 12,6% соответственно.
В остальных округах доля введенного жилья, реализуемого по договорам купли-продажи, варьируется от 12,4% в ЮАО до 2,3% в ВАО (без учета Зеленограда). В округах-лидерах выделяются районы с наибольшим объемом предложения. Например, 80% общей экспозиции в САО приходится на долю всего трех локаций, среди которых районы Беговой (37%), Хорошевский (26%) и Западное Дегунино (14%).
В Беговом наибольший объем площадей сформирован проектом бизнес-класса «Царская площадь». Здесь предлагаются апартаменты со средним бюджетом, составляющим 14,6 млн рублей, и квартиры со средней ценой порядка 19 млн рублей.
Вести.Ru: последние новости
10 метров для жизни: что можно купить в Москве за 2 миллиона В Москве продают по 190 квартир за день В два счета: в Минстрое рассказали, как по-новому оформлять ипотеку
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии302
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе121
Рублю предсказали обвал69
Финалистку Missis World Russia забили молотком64
Трамп определился с отношением к России589
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение