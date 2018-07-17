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Губернатор Ленобласти: «Базовый бюджет „Ленинградца“ — 100 миллионов рублей. Но это не предел»
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Губернатор Ленобласти: «Базовый бюджет „Ленинградца“ — 100 миллионов рублей. Но это не предел» 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, на презентации ФК «Ленинградец» рассказал, из чего будет складываться бюджет клуба.
— Какие у клуба цели на сезон?
— Я надеялся, что ПФЛ мы проскочим за год. Но руководство команды и тренерский штаб на меня хмуро смотрят, когда я об этом говорю. В общем, посмотрим, что будет дальше. Важно быть функционально и материально готовым к ФНЛ.
— Из чего будет складываться бюджет «Ленинградца»?
— У клуба 11 акционеров, включая Ленобласть. У каждого из них по 9 процентов акций, в сумме — 99 процентов. Один процент будет выкуплен гендиректором клуба. 10 акционеров ежегодно вносят на развитие клуба 10 миллионов рублей. 100 миллионов — базовый бюджет, но это не предел. Есть ряд дружественных компаний, готовых помочь клубу в качестве рекламодателей. Так что дальше эта сумма может нарастать за счет спонсорских контрактов. (Егор БЫЧКОВ)
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