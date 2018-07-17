Губернатор Ленобласти: «Базовый бюджет „Ленинградца“ — 100 миллионов рублей. Но это не предел»

— Какие у клуба цели на сезон?

— Я надеялся, что ПФЛ мы проскочим за год. Но руководство команды и тренерский штаб на меня хмуро смотрят, когда я об этом говорю. В общем, посмотрим, что будет дальше. Важно быть функционально и материально готовым к ФНЛ.

— Из чего будет складываться бюджет «Ленинградца»?