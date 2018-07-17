Рынок аренды дач Петербурга и области избавился от посредников

— Сдвиги на этом рынке были столь очевидны, что они заставили нашу компанию закрыть это направление работы, — отмечает Сидоров, генеральный директор агентства недвижимости с 25-летним стажем. — Сначала стремительно стала уменьшаться маржа — учитывая падение доходов населения, мы были готовы брать минимальные комиссионные. Если еще в 2016 году сто процентов месячной платы было нормой для комиссионных, то в прошлом году они упали более чем наполовину.

"Вымывание" посредников с рынка аренды загородной недвижимости объясняется не только желанием потребителей дачных радостей сэкономить на риелторах. Большой простор для самостоятельного поиска предоставляет развитие специализированных поисковых интернет-сервисов.

Цены на дачи могут разниться на несколько порядков. Вопрос аренды мест в пансионатах, по словам экспертов, вообще представляется наименее изученным. Как правило, здания постройки 70-х где-нибудь в Курортном или Приморском районе Санкт-Петербурга , были «прихватизированы» и некоторые уже много раз перекуплены. Так что сейчас сдача их в аренду происходит в основном в «теневом» секторе. Любопытно, что если несколько лет назад эти так называемые «госдачи» арендаторы активно сдавали «по кусочкам» в суб-аренду, то сегодня появилась другая тенденция: домики на закрытой территории предпочитают брать в аренду сообщества по интересам — например, клубы увлекающихся йогой или сообщества молодых семей.

Появился и новый сегмент аренды жилья для летнего отдыха — это полноценные благоустроенные квартиры в таких курортных городах Ленинградской области , как Зеленогорск и Сестрорецк . Близость к морю, сосны в округе при комфортной жизни в условиях городской квартиры со всеми удобствами делают такую аренду заманчивой для семей с маленькими детьми.

При этом, например, Алексей Михеев , специалист по загородной недвижимости, считает, что рынок загородной аренды в Санкт-Петербурге и Ленобласти сегодня несколько «перегрет»: количество предложений на нем превышает спрос. Это обстоятельство дает возможность арендаторам более придирчиво относиться к предлагаемым вариантам, сбивать цены на 10-15 процентов, а то и — чего не было никогда! — вынуждать владельцев элитных домов «подгонять» свои строения под потребности дачников. По оценкам эксперта, главный сегмент сегодняшнего рынка загородной аренды составляют дома, которые инвесторы начали строить 7-10 лет назад, одержимые мечтой западного среднего класса — «свой домик за городом». Однако вскоре на собственном опыте ощутили разницу климата, инфраструктуры и менталитета: ежедневно мотаться на работу, застревая в пробках, пересиживать среди леса дождливое лето и не менее дождливые зиму, весну и осень оказалось не так уж увлекательно. Но построенную недвижимость надо окупать! Именно поэтому рынок загородных коттеджей сегодня перенасыщен.

Кстати

На фоне «перегретого» рынка загородной аренды отмечается и такая особенность: средние цены на загородные участки Петербурга и Ленинградской области понемногу растут, эту динамику показывают и прошлый год, и текущий (во II квартале 2018 года в Ленобласти рост составил 2,7 процента). При этом стоимость домостроений, наоборот, опускается вниз — впервые с 2016 года. Словом, реализуется тенденция, предсказанная экспертами: риски бизнеса при строительстве загородной недвижимости велики, а окупаемость ее проблематична. Например, если построить домик стоимостью в два миллиона рублей и сдавать его потом в лучшем случае за 40 тысяч рублей в месяц, то срок его окупаемости составит четыре года. И это при условии круглогодичной сдачи в аренду, что маловероятно. Скорее всего, сдавать в аренду такой дом получится только на летний сезон, а это — 3-5 месяцев, так что отбить затраты в реальности удастся лет через десять.