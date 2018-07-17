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Хованская предложила компенсировать сиротам затраты за аренду жилья
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Хованская предложила компенсировать сиротам затраты за аренду жилья 

Парламентская газета 54 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Государство должно компенсировать сиротам, которые ещё не получили квартиры, затраты за аренду жилья, считает глава Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.
Комментируя принятый в третьем чтении закон о жилье для детей-сирот, Галина Хованская отметила, что в законе только частично выполнены поручения президента по обеспечению жильём сирот. «Ряд моментов вызывает серьёзные возражения, — сказала депутат. — Речь идёт о 600-650 сиротах, которые после 23 лет не получили квартиру». По словам Галины Хованской, это грубое нарушение конституционных прав граждан.
Ещё один момент связан с поручением президента Правительству об увеличении объёма субсидирования и компенсационных выплат сиротам за наём жилого помещения. «Сейчас 256 тысяч человек не обеспечены жильём, и они вынуждены снимать жильё, надо компенсировать им финансовые затраты на аренду квартир», — считает Галина Хованская.
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