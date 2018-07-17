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В Ростове открылся новый центр ипотечного кредитования Сбербанка
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В Ростове открылся новый центр ипотечного кредитования Сбербанка 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Ростове после реконструкции начал работать новый центр ипотечного кредитования Сбербанка.
В нем можно подать заявку на ипотеку, получить ипотечный кредит, зарегистрировать сделку в офисе Сбербанка без посещения Росреестра и МФЦ и оформить другие дополнительные услуги. За первое полугодие 2018 года в Ростовской области выдано ипотечных кредитов на 12 млдр рублей, что на 170% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Открытие пятого центра ипотечного кредитования сопровождается большим спросом на ипотечные кредиты. Новый центр позволит жителям Ростова максимально быстро и удобно получить кредит. Преимущество в том, что здесь акцент делается именно на оказание этой услуги, мы увеличили количество сотрудников, чтобы максимально комфортно люди могли решить все вопросы, связанные с ипотекой. Рассчитываем, что будем выдавать в месяц около 150 кредитов. Рынок жилья сейчас позволяет выбрать квартиру или дом мечты», — отметила управляющая ростовским отделением Сбербанка Ирина Ткаченко.
Она рассказала, что центр сопровождает клиента во время всего процесса получения ипотеки: специалисты помогают оформить документы, не нужно ходить в различные инстанции, стоять в очередях, обращаться к юристам. Все можно оформить в центре.
Также существенно помогает экономить время портал для приобретения недвижимости «ДомКлик». В базе сейчас размещены 40 тыс. объектов. Каждая третья заявка подается через этот портал. Достаточно заполнить анкету, прикрепить некоторые документы и подобрать подходящий вариант самому или с помощью менеджеров центра.
Центр ипотечного кредитования открыт по адресу: Ростов-на-Дону, улица Сельмаш, д. 94. Часы работы центра с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов, в субботу — с 9 до 16 часов, в воскресенье — выходной день.
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