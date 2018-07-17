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В ЖК «Чёрная Речка» открылись продажи квартир
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В ЖК «Чёрная Речка» открылись продажи квартир 

АСН-Инфо 48 минут назад
Фото: АСН-Инфо
Группа ЦДС открыла продажи квартир в жилом комплексе ЦДС «Чёрная Речка».
Новый комфортабельный микрорайон с мультифункциональной средой для жизни и отдыха займет целый квартал. Квартал состоит из девяти разновысотных корпусов от 10 до 14 этажей. В них разместятся 4800 квартир: однокомнатные площадью от 31 до 43 кв. м, двухкомнатные площадью от 51 до 84 кв. м, а также трехкомнатные площадью от 82 до 191 кв. м. Стоимость начинается от 3,6 млн руб.
Особенностью проекта является наличие квартир с террасами. В некоторых планировочных решениях предусмотрены ванные комнаты с окном. Одним из преимуществ жилого комплекса является небольшое количество квартир на этаже — не более 6.
Каждый из девяти корпусов имеет собственное закрытое внутридворовое пространство, кроме того, во дворе будут точки доступа к бесплатному Wi-Fi. Вход в парадные будет осуществляться с уровня земли, без ступеней и бордюров. Все корпуса будут связаны в единый квартал центральной проездной аллеей. Со стороны Белоостровской улицы появится широкий променад с зонами отдыха, а также развлекательной инфраструктурой. В комплексе предусмотрены подземные автостоянки на 2688 машиномест. Также в ЖК «Чёрная Речка» будут возведены школа и два детских сада.
Ввод первой очереди жилого комплекса в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2021 года.
В настоящее время ЦДС ведет строительство и продажу квартир в Петербурге и Ленинградской области в 20 жилых комплексах. Среди них проекты комплексного освоения территории, включающие в себя жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и коммерческую недвижимость.
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