На Кубани в 2018 году на гранты сельхозкооперативам дополнительно направили 50 млн рублей

Краснодарском крае в 2018 году на развитие сельхозкооперации выделили дополнительные 50 млн рублей. Средства направят на гранты начинающим сельхозкооперативам, которые компенсируют им до 90% затрат на развитие материально-технической базы, сообщает пресс-служба администрации региона.

В прошлом году на грантовую поддержку этого направления по федеральной и краевой программам было выделено около 300 млн рублей. В результате гранты получили 11 сельхозкооперативов региона. В текущем году средства на поддержку сельхозкооперативов увеличены более чем до 360 млн рублей. В том числе, 50 млн рублей были выделены из региональной казны в июне. Деньги предназначены на проведение второго этапа конкурса грантовой поддержки начинающих сельхозкооперативов, он состоится в сентябре 2018 года.

По данным пресс-службы, в ближайшие три года общая сумма финансирования этого направления составит 1 млрд рублей. Такие параметры заложены в программе по развитию сельхозкооперации в Краснодарском крае до 2020 года.