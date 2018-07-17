Ещё
Контроль за жильём для детей-сирот обеспечат регионы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Контроль за жильём для детей-сирот обеспечат регионы 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Регионы будут контролировать вопросы предоставления жилья детям-сиротам. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.
Изменения вносят в законы о закупках и жильё детей-сирот, а также в закон об общих принципах организации законодательной власти в субъектах Федерации. По словам главы Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетнёвой (КПРФ), ко второму чтению были приняты важные поправки в законопроект. Одна из них даёт регионам право покупать квартиры для сирот у физических лиц. Другая позволяет семьям погибших сирот оставаться в квартире — сейчас в случае смерти сироты его семью выселяют. Вводятся более мягкие основания для расторжения договора найма помещений для детей-сирот. Закон также предусматривает, что регион не сможет покупать в одном доме более 25 процентов квартир для сирот.
Первый зампред комитета Ольга Окунева подчеркнула, что сегодня в России 256 тысяч сирот остаются на учёте на получение жилья. 54 тысячи из них старше 23 лет. «Это взрослые люди, которые хотят жить самостоятельно и социализироваться в обществе», — сказала она. Ольга Окунева подчеркнула, что работа над совершенствованием законодательства по обеспечению жильём детей-сирот будет продолжена.
Парламентская газета: последние новости
Наказание за обман дольщиков ужесточают Пенсионерам старше 70 лет компенсируют расходы на уплату взносов на капремонт Что надо знать о кадастровой оценке
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17202
Крымский мост закроют из-за Расторгуева143
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа15
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки317
Россию обязали заплатить участницам Pussy Riot99
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
04:56
Задержан бывший главный следователь Москвы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение