Контроль за жильём для детей-сирот обеспечат регионы 

Регионы будут контролировать вопросы предоставления жилья детям-сиротам. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.
Изменения вносят в законы о закупках и жильё детей-сирот, а также в закон об общих принципах организации законодательной власти в субъектах Федерации. По словам главы Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетнёвой (КПРФ), ко второму чтению были приняты важные поправки в законопроект. Одна из них даёт регионам право покупать квартиры для сирот у физических лиц. Другая позволяет семьям погибших сирот оставаться в квартире — сейчас в случае смерти сироты его семью выселяют. Вводятся более мягкие основания для расторжения договора найма помещений для детей-сирот. Закон также предусматривает, что регион не сможет покупать в одном доме более 25 процентов квартир для сирот.
Первый зампред комитета Ольга Окунева подчеркнула, что сегодня в России 256 тысяч сирот остаются на учёте на получение жилья. 54 тысячи из них старше 23 лет. «Это взрослые люди, которые хотят жить самостоятельно и социализироваться в обществе», — сказала она. Ольга Окунева подчеркнула, что работа над совершенствованием законодательства по обеспечению жильём детей-сирот будет продолжена.