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Два дома для детей-сирот построят в приморском посёлке Пограничный
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Два дома для детей-сирот построят в приморском посёлке Пограничный 

Prim.News 2 часа назад
Каждый из них будет рассчитан на 45 квартир.
Департамент государственного заказа администрации Приморского края объявил электронный аукцион на строительство жилых домов №1 и №2 в поселке Пограничный (Пограничный район) для предоставления по договорам найма специализированных помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.
Максимальная цена контракта составляет около 140 млн рублей. Речь идет о строительстве двух трехэтажных домов по 45 квартир.
Построить дома нужно до конца 2019 года.
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