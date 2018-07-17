Два дома для детей-сирот построят в приморском посёлке Пограничный

Каждый из них будет рассчитан на 45 квартир.

Департамент государственного заказа администрации Приморского края объявил электронный аукцион на строительство жилых домов №1 и №2 в поселке Пограничный (Пограничный район) для предоставления по договорам найма специализированных помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

Максимальная цена контракта составляет около 140 млн рублей. Речь идет о строительстве двух трехэтажных домов по 45 квартир.

Построить дома нужно до конца 2019 года.