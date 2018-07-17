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Госдума приняла закон о совершенствовании механизма обеспечения жильем детей-сирот
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Госдума приняла закон о совершенствовании механизма обеспечения жильем детей-сирот 

ТАСС 1 час назад
Фото: duma.gov.ru
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, направленный на совершенствование механизма обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Документ был внесен на рассмотрение депутатов правительством РФ в декабре 2017 года.
Инициативой предлагается установить единый порядок учета детей-сирот, имеющих право на жилые помещения, а также сформировать соответствующий региональный список. Одновременно представители детей-сирот получают возможность самостоятельно подавать заявления о включении в такой список. На органы опеки и попечительства возлагается обязанность контролировать своевременную подачу законными представителями детей-сирот заявления о включении их в такой реестр, в случае отсутствия заявления они будут обязаны принять соответствующие меры.
Как рассказала журналистам перед пленарным заседанием первый зампред профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева ("Единая Россия"), после принятия законопроекта кабмин подготовит и утвердит для всех регионов единый порядок учета детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. «Законные представители детей-сирот смогут иметь право обращаться в соответствующие органы власти для постановки на учет ребенка, нуждающегося в жилье. Если в течение трех месяцев после исполнения ребенку четырнадцати лет законный представитель не ставит его на учет, органы опеки будут принимать меры к тому, чтобы ребенок был поставлен на учет», — сказала она.
Депутат уточнила, что еще одно важное положение касается изменений, вносимых в федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые сократят сроки приобретения жилья для детей-сирот у физлиц примерно в три раза. «В то время пока идут различные процедуры, физическое лицо может принять решение, и квартира будет на каких-то других условиях продана. В муниципальных образованиях не такой большой рынок жилья, и сокращение сроков при покупке жилья на вторичном рынке позволит более быстро продвигаться очереди», — пояснила она.
"Также в законе есть норма — в случае непредвиденной ситуации с ребенком-сиротой, когда ребенок-сирота в случае болезни, иных сложных обстоятельств уходит из жизни, а в его квартире проживает его семья, она будет иметь право на проживание в этой квартире, и никто не сможет их выселить", — добавила Окунева.
Принятыми ранее во втором чтении поправками в законопроект также уточняется, что общее число квартир, предоставляемых детям-сиротам, не может превышать 25% от общего количества квартир в этом многоквартирном доме.
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