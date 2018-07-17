На строительство ледовой арены в Екатеринбурге направят 149 млн рублей

Во вторник депутаты законодательного собрания Свердловской области одобрили увеличение доходов областного бюджета на 3,4 миллиарда рублей. Дополнительные средства будут направлены на социальную сферу и строительство.

"На строительство ледовой арены «Авто» в Екатеринбурге будут направлены 149,2 миллиона (рублей)", — говорится в сообщении.

Строительство телебашни в Екатеринбурге высотой 361 метр началось в 1983 году на улице 8 Марта. Ее телесигнал должен был распространяться на всю Свердловскую область. Однако в 1991 году строительство из-за перебоев с финансированием было заморожено. Недостроенная башня высотой почти 220 метров была самым высоким сооружением в городе. В ней предлагалось устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм, однако ни одна из идей так и не была реализована.

В итоге недостроенную башню высотой почти 220 метров было решено взорвать. При взрыве 24 марта нынешнего года обрушилась ее основная, верхняя часть. Основание башни демонтировали 1 апреля.

Ранее сообщалось, что на месте недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга построят новый ледовый дворец для клуба КХЛ «Автомобилист».