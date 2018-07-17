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На строительство ледовой арены в Екатеринбурге направят 149 млн рублей
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На строительство ледовой арены в Екатеринбурге направят 149 млн рублей 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Власти Свердловской области направят 149,2 миллиона рублей на строительство ледовой арены «Авто» в Екатеринбурге, которая будет возведена на месте снесенной телебашни, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.
Во вторник депутаты законодательного собрания Свердловской области одобрили увеличение доходов областного бюджета на 3,4 миллиарда рублей. Дополнительные средства будут направлены на социальную сферу и строительство.
"На строительство ледовой арены «Авто» в Екатеринбурге будут направлены 149,2 миллиона (рублей)", — говорится в сообщении.
Строительство телебашни в Екатеринбурге высотой 361 метр началось в 1983 году на улице 8 Марта. Ее телесигнал должен был распространяться на всю Свердловскую область. Однако в 1991 году строительство из-за перебоев с финансированием было заморожено. Недостроенная башня высотой почти 220 метров была самым высоким сооружением в городе. В ней предлагалось устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм, однако ни одна из идей так и не была реализована.
В итоге недостроенную башню высотой почти 220 метров было решено взорвать. При взрыве 24 марта нынешнего года обрушилась ее основная, верхняя часть. Основание башни демонтировали 1 апреля.
Ранее сообщалось, что на месте недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга построят новый ледовый дворец для клуба КХЛ «Автомобилист».
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