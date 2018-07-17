Житель Казани незаконно удерживал в квартире 5-месячного львенка 

К тому, что жители Казани, как и всей России в целом, любят держать в квартирах собак, кошек, да и прочих хомячков, привыкли уже, наверное, все. Впрочем, находятся и любители экзотики. Например, есть смельчаки, у которых в домах или квартирах живут змеи. Впрочем, один из жителей Казани пошел дальше. Он поселил в своей квартире настоящего львенка. Пользователи интернета могли наблюдать множество видео, где мужчина перевозит львенка в своем автомобиле. Необычный питомец казанца заинтересовал сотрудников Госкомитета РТ по биологическим ресурсам. Выяснилось, что мужчина действительно незаконно удерживал львенка у себя в квартире. За это его привлекли к административной ответственности. Фото: pixabay.com