В казанской квартире незаконно содержали львенка

КАЗАНЬ , 17 июл — РИА Новости . Пятимесячного льва обнаружили в квартире жителя Казани, не имевшего специального разрешения на содержание животного в домашних условиях, сообщает госкомитет Татарстана по биоресурсам.

"Сотрудниками государственного комитета Татарстана по биологическим ресурсам в результате проведения надзорных мероприятий было выявлено незаконное содержание в квартире у жителя Казани льва в возрасте пяти месяцев", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, все документы на животное у владельца были, но отсутствовало разрешение на его содержание в квартире. За это правонарушение мужчина привлечен к административной ответственности.