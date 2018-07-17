В казанской квартире незаконно содержали львенка 

КАЗАНЬ, 17 июл — РИА Новости. Пятимесячного льва обнаружили в квартире жителя Казани, не имевшего специального разрешения на содержание животного в домашних условиях, сообщает госкомитет Татарстана по биоресурсам.
"Сотрудниками государственного комитета Татарстана по биологическим ресурсам в результате проведения надзорных мероприятий было выявлено незаконное содержание в квартире у жителя Казани льва в возрасте пяти месяцев", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, все документы на животное у владельца были, но отсутствовало разрешение на его содержание в квартире. За это правонарушение мужчина привлечен к административной ответственности.