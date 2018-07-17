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В казанской квартире незаконно содержали львенка
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В казанской квартире незаконно содержали львенка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КАЗАНЬ, 17 июл — РИА Новости. Пятимесячного льва обнаружили в квартире жителя Казани, не имевшего специального разрешения на содержание животного в домашних условиях, сообщает госкомитет Татарстана по биоресурсам.
"Сотрудниками государственного комитета Татарстана по биологическим ресурсам в результате проведения надзорных мероприятий было выявлено незаконное содержание в квартире у жителя Казани льва в возрасте пяти месяцев", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, все документы на животное у владельца были, но отсутствовало разрешение на его содержание в квартире. За это правонарушение мужчина привлечен к административной ответственности.
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