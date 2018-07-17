Ещё
Власти Подмосковья рассказали об улучшении жилищных условий учителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Подмосковья рассказали об улучшении жилищных условий учителей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Более 50 миллионов предусмотрены в бюджете Московской области на улучшение жилищных условий учителей. Об этом во вторник, 17 июля, сообщается на сайте регионального правительства.
«До конца июля состоится торжественное вручение свидетельств о праве на получение жилищной субсидии в рамках программы «Социальная ипотека» 34 учителям, прошедшим отбор в 2018 году», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.
По его словам, обладателями свидетельств станут 16 учителей начальных классов, восемь учителей математики, шесть учителей английского языка, четыре учителя русского языка и литературы. Всего до конца года планируется выдать еще 363 свидетельства, утончил он.
В прошлом году около 700 семей учителей, врачей и ученых Подмосковья приобрели жилье по соответствующей губернаторской программе. Общая сумма жилищных субсидий в регионе с 2016 по 2017 годы составила 1,3 миллиарда рублей.
Социальная ипотека действует для работников бюджетной сферы по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Региональная казна покрывает первый взнос, а вторую половину стоимости приобретаемого жилья правительство выплачивает в последующие 10 лет для полного погашения займа. При этом участники программы оплачивают только проценты по кредиту.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде138
Тест: Выжили бы вы в царской России?
В Петербурге прогремел взрыв
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа25
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17353
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение