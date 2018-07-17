Власти Подмосковья рассказали об улучшении жилищных условий учителей

Более 50 миллионов предусмотрены в бюджете Московской области на улучшение жилищных условий учителей. Об этом во вторник, 17 июля, сообщается на сайте регионального правительства.

«До конца июля состоится торжественное вручение свидетельств о праве на получение жилищной субсидии в рамках программы «Социальная ипотека» 34 учителям, прошедшим отбор в 2018 году», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев

По его словам, обладателями свидетельств станут 16 учителей начальных классов, восемь учителей математики, шесть учителей английского языка, четыре учителя русского языка и литературы. Всего до конца года планируется выдать еще 363 свидетельства, утончил он.

В прошлом году около 700 семей учителей, врачей и ученых Подмосковья приобрели жилье по соответствующей губернаторской программе. Общая сумма жилищных субсидий в регионе с 2016 по 2017 годы составила 1,3 миллиарда рублей.