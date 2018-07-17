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Более 30 учителей Подмосковья получат льготные субсидии в рамкам подпрограммы «Социальная ипотека» в июле
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Более 30 учителей Подмосковья получат льготные субсидии в рамкам подпрограммы «Социальная ипотека» в июле 

Агентство «Москва» 41 минуту назад
В Московской области более 30 учителей получат свидетельства о получении льготной субсидии по подпрограмме «Социальная ипотека» на 2018 г. в рамках государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 гг., сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
«До конца июля состоится торжественное вручение свидетельств о праве на получение жилищной субсидии в рамках программы «Социальная ипотека» 34 учителям, прошедшим отбор в 2018 г. Обладателями свидетельств станут 16 учителей начальных классов, восемь учителей математики, шесть учителей английского языка, четыре учителя русского языка и литературы», — приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса Московской области Руслана Тагиева.
Уточняется, что общая сумма средств, предусмотренных региональным бюджетом указанным специалистам, составляет более 50 млн руб. Эти средства будут использованы участниками как первоначальный взнос в 50% при покупке жилья. Оставшиеся 50% так же погасит государство в течение всего срока кредитования в виде ежемесячной компенсации. Участнику программы остается лишь оплачивать банку проценты за пользование ипотекой.
«До конца текущего года в рамках реализации подпрограммы «Социальная ипотека» мы планируем выдать еще 363 свидетельства. Это позволит улучшить жилищные условия еще 182 врачам, 19 тренерам, 16 учителям, семи воспитателям, 142 молодым ученым и молодым уникальным специалистам», — заключил Р. Тагиев.
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