В Москве продают по 190 квартир за день

По итогам первого полугодия в Москве было заключено 33 888 договоров долевого участия — на 42% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Росреестра

Ежедневно в столичных новостройках в течение первых 6 месяцев 2018-го приобретало 190 квартир и апартаментов, подсчитали специалисты компании "Миэль-Новостройки". Учитывались 178 рабочих дней — с 1 по 3 января многие отделы продаж застройщиков и часть агентств недвижимости не работали.

В среднем рабочий день отделов продаж длится 12 часов — с 9 до 21 часа, то есть каждый час агенты и отделы продаж заключали примерно по 16 сделок.

Эксперты отмечают, что спрос по-прежнему перетекает в Москву из области. Это объясняется сдержанным ростом цен, привлекательными ипотечными программами, различными акциями от застройщиков и широким выбором.