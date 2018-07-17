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В Москве продают по 190 квартир за день
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В Москве продают по 190 квартир за день 

Вести.Ru 53 минуты назад
Фото: SHUTTERSTOCK.COM
По итогам первого полугодия в Москве было заключено 33 888 договоров долевого участия — на 42% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Росреестра.
Ежедневно в столичных новостройках в течение первых 6 месяцев 2018-го приобретало 190 квартир и апартаментов, подсчитали специалисты компании "Миэль-Новостройки". Учитывались 178 рабочих дней — с 1 по 3 января многие отделы продаж застройщиков и часть агентств недвижимости не работали.
В среднем рабочий день отделов продаж длится 12 часов — с 9 до 21 часа, то есть каждый час агенты и отделы продаж заключали примерно по 16 сделок.
Эксперты отмечают, что спрос по-прежнему перетекает в Москву из области. Это объясняется сдержанным ростом цен, привлекательными ипотечными программами, различными акциями от застройщиков и широким выбором.
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