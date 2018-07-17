У россиян вырос спрос на удаленное оформление недвижимости в Крыму 

За два квартала 2018 года Госкомрегистр РК принял из других регионов РФ 3252 такие заявки, а за аналогичный период прошлого года — 1450, говорит глава комитета Александр Спиридонов.
— Этот метод работы дает людям возможность оформить недвижимость, не приезжая для этого на полуостров, — поясняет он. — Бумаги можно подать в специальных офисах, которые находятся в каждом субъекте РФ. Процедура проходит на основе электронных документов, созданных на месте приема и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
Регистрировать собственность удаленно на территории России начали только в прошлом году. И Крым, наряду с МО, Краснодарским краем, Владимирской, Калужской, Тульской и Тверской областью, сразу вошел в число лидеров по числу обращений. За прошлый год количество принятых заявлений превысило 3,5 тысячи.
Чаще всего жилье регистрируют физлица. Особенно активно осваивают территорию республики соседи из Севастополя. Каждая пятая регистрация на их счету. Привлекает Крым и столичных жителей: на долю москвичей приходится 17 процентов заявок. Следом идут жители Московской области (более восьми процентов) и Краснодарского края (почти 6,8 процента).
Крымские специалисты не отмечают особых проблем при использовании дистанционного способа подачи документов. Говорят, жалоб за минувшие полтора года существования услуги к ним не поступало. При этом не стоит думать, что она упрощает задачу нечистым на руку дельцам. Документы проходят тщательную проверку, дабы исключить случаи мошенничества. К примеру, житель Ярославской области подал документы на оформление земли в селе Трудовом Симферопольского района. Заявитель утверждал, что приобрел участок 16 лет назад, а регистрировать начал только сейчас. Участок оказался немаленький, три гектара. При проведении правовой экспертизы у госрегистратора возникли сомнения в подлинности документов. Крымчане стали проверять документы и выяснили, что госакта на землю не было ни у заявителя, ни у бывшего владельца надела. Процедуру регистрации приостановили, а материалы направили правоохранителям.
— Мошенникам напомню: где бы вы ни подавали бумаги — в Ярославле, Новосибирске или Волгограде, это не важно, — говорит Спиридонов. — Госрегистраторы обязательно проводят правовую экспертизу всех документов. И она непременно покажет, имеется ли право на недвижимость.
В то же время сами крымчане не так часто используют дистанционный способ. Завотделом приема-выдачи документов управления по взаимодействию с заявителями Оксана Кошелева, говорит, что они достаточно информированы о такой возможности, а причина низкой активности, вероятнее всего, в том, что у них нет собственности на материке. В прошлом году из Крыма в другие регионы отправлено 143 заявки, в нынешнем — 221.
Кстати
Подача документов в Госкомрегистр РК через Интернет становится все более востребованной среди крымчан. За последние три года популярность электронного способа выросла в десять раз по сравнению с почтовыми отправлениями.