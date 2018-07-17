У россиян вырос спрос на удаленное оформление недвижимости в Крыму

За два квартала 2018 года Госкомрегистр РК принял из других регионов РФ 3252 такие заявки, а за аналогичный период прошлого года — 1450, говорит глава комитета Александр Спиридонов

— Этот метод работы дает людям возможность оформить недвижимость, не приезжая для этого на полуостров, — поясняет он. — Бумаги можно подать в специальных офисах, которые находятся в каждом субъекте РФ. Процедура проходит на основе электронных документов, созданных на месте приема и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Регистрировать собственность удаленно на территории России начали только в прошлом году. И Крым , наряду с МО, Краснодарским краем , Владимирской, Калужской, Тульской и Тверской областью , сразу вошел в число лидеров по числу обращений. За прошлый год количество принятых заявлений превысило 3,5 тысячи.

Чаще всего жилье регистрируют физлица. Особенно активно осваивают территорию республики соседи из Севастополя . Каждая пятая регистрация на их счету. Привлекает Крым и столичных жителей: на долю москвичей приходится 17 процентов заявок. Следом идут жители Московской области (более восьми процентов) и Краснодарского края (почти 6,8 процента).

Крымские специалисты не отмечают особых проблем при использовании дистанционного способа подачи документов. Говорят, жалоб за минувшие полтора года существования услуги к ним не поступало. При этом не стоит думать, что она упрощает задачу нечистым на руку дельцам. Документы проходят тщательную проверку, дабы исключить случаи мошенничества. К примеру, житель Ярославской области подал документы на оформление земли в селе Трудовом Симферопольского района. Заявитель утверждал, что приобрел участок 16 лет назад, а регистрировать начал только сейчас. Участок оказался немаленький, три гектара. При проведении правовой экспертизы у госрегистратора возникли сомнения в подлинности документов. Крымчане стали проверять документы и выяснили, что госакта на землю не было ни у заявителя, ни у бывшего владельца надела. Процедуру регистрации приостановили, а материалы направили правоохранителям.

— Мошенникам напомню: где бы вы ни подавали бумаги — в Ярославле Новосибирске или Волгограде , это не важно, — говорит Спиридонов. — Госрегистраторы обязательно проводят правовую экспертизу всех документов. И она непременно покажет, имеется ли право на недвижимость.

В то же время сами крымчане не так часто используют дистанционный способ. Завотделом приема-выдачи документов управления по взаимодействию с заявителями Оксана Кошелева , говорит, что они достаточно информированы о такой возможности, а причина низкой активности, вероятнее всего, в том, что у них нет собственности на материке. В прошлом году из Крыма в другие регионы отправлено 143 заявки, в нынешнем — 221.

Кстати

Подача документов в Госкомрегистр РК через Интернет становится все более востребованной среди крымчан. За последние три года популярность электронного способа выросла в десять раз по сравнению с почтовыми отправлениями.