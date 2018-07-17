Объем ввода недвижимости в Московской области в январе-июне составил 5 млн кв. м 

м. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на министра Руслана Тагиева.
«За период с января по июнь 2018 г. в Московской области выданы разрешения на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости общей площадью 5 млн кв. м», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.
Он уточнил, что в I полугодии 2018 г. было введено в эксплуатацию 3,7 млн кв. м жилой недвижимости и 1,3 млн кв. м нежилых объектов.
Также Р. Тагиев выделил лидеров Подмосковья по вводу нежилья среди муниципальных образований. Так, на первом месте находится городской округ Богородский, в котором построено свыше 260 тыс. кв. м нежилья. Далее следует городской округ Подольск, где введено в эксплуатацию свыше 150,7 тыс. кв. м нежилья. Третье место занял городской округ Химки, в котором возведено более 103,1 тыс. кв. м коммерческих площадей.