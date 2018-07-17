Объем ввода недвижимости в Московской области в январе-июне составил 5 млн кв. м

м. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на министра Руслана Тагиева.

«За период с января по июнь 2018 г. в Московской области выданы разрешения на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости общей площадью 5 млн кв. м», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.

Он уточнил, что в I полугодии 2018 г. было введено в эксплуатацию 3,7 млн кв. м жилой недвижимости и 1,3 млн кв. м нежилых объектов.