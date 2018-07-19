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В Саратове пресекли использование земли под многоэтажную застройку
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В Саратове пресекли использование земли под многоэтажную застройку 

САРАТОВ24 19 июля 2018
Фото: САРАТОВ24
В рамках проверки прокуратуры выяснилось, что в 2008 году Комитет по управлению имуществом Саратовской области предоставил в аренду ООО СК «Блок» земельный участок для размещения парка культуры и отдыха для детей. Участок площадью 5 тысяч квадратных метров расположен в Саратове на улице Днепропетровская. Впоследствии право аренды было передано иному лицу.
В июне 2015 года разрешенный вид использования площадки поменяли на строительство многоквартирных домов. При этом такая манипуляция, как это часто случается, проведена без аукциона, что законодательно недопустимо.
Прокуратура направила иск в суд о признании недействительным соглашения об изменении вида разрешенного использования земельного участка. Все троебования были удовлетворены.
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