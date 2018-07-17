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Казанец держал в квартире 5-месячного львенка
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Казанец держал в квартире 5-месячного львенка 

Казанский Портал 1 час назад
Госкомитет РТ по биоресурсам выпустил пресс-релиз под заголовком «Необычный случай». Настолько их удивило нарушение в одной из казанских квартир.
Сотрудники госкомитета нашли 5-месячного львенка. Мужчина держал его в своей квартире незаконно. Казанца привлекли к административной ответственности. Что будет со львенком, не сообщается.
Недавно казанцев возмутили платные фотосессии со львицей в клубе «Чифиръ». Еще раньше на улицах города была замечена машина с хищницей.
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