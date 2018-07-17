Казанец держал в квартире 5-месячного львенка

Госкомитет РТ по биоресурсам выпустил пресс-релиз под заголовком «Необычный случай». Настолько их удивило нарушение в одной из казанских квартир.

Сотрудники госкомитета нашли 5-месячного львенка. Мужчина держал его в своей квартире незаконно. Казанца привлекли к административной ответственности. Что будет со львенком, не сообщается.

Недавно казанцев возмутили платные фотосессии со львицей в клубе «Чифиръ». Еще раньше на улицах города была замечена машина с хищницей.

Читайте также:

«ВКонтакте» заблокировала группу казанской «Зоозаботы»

Как сейчас выглядит африканская часть казанского зоопарка