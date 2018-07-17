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Чуда ждут: жители дома на Зорге остались без воды из-за квартиры с прорванной трубой
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Чуда ждут: жители дома на Зорге остались без воды из-за квартиры с прорванной трубой 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Жители дома № 129/1 на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска уже два дня живут без воды — воду перекрыли из-за того, что в одной из квартир 15 июля прорвало трубу.
Хозяев квартиры дома не оказалось. Для того чтобы не затопило другие квартиры, слесари ЖЭУ-28, которое обслуживает дом, перекрыли воду по стояку во всем подъезде.
Устранить неисправность слесари не смогли — они не могут попасть в квартиру с прорванной трубой. Теперь жители целого подъезда вынуждены ждать хозяина аварийной квартиры, чтобы им наконец вернули воду.
«Там живёт семья у них прорвало трубу. Они куда-то съехали с ключами. Мы приехали в воскресенье, а нас заливает. Вызвали аварийку, и они перекрыли воду по стояку. Сейчас никакой воды нет — ни горячей, ни холодной. Это было в воскресенье, а сейчас вторник. Звонили в управляющую компанию, нам говорят, что там все под контролем и при необходимости они будут вскрывать квартиру. Но вскрывать её они явно не хотят. Жара на улице, у нас в подъезде есть лежачие больные. Перекрыли всю воду», — описала ситуацию жительница дома Нэлля.
По словам девушки, жители подъезда не могут связать с хозяевами аварийной квартиры.
«Мы обращались и в администрацию Кировского района. Говорят, что у них всё на контроле. Самое интересное, что не объясняют, как быть в таком случае. Подвоз питьевой воды не организован», — сетует Нэлля.
Получить оперативный комментарий в ЖЭУ-28 корреспонденту НГС не удалось: в участке либо не брали трубку, либо сбрасывали.
В июне жители Краснообска Новосибирской области пришли с тазами к зданию администрации посёлка, чтобы выразить протест против отключения горячей воды.
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