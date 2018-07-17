Мошенничество с размахом: донского предпринимателя осудили на 5,5 лет за обман дольщиков

Предприниматель обещал построить дома для шахтинцев

Предприниматель из города Шахты Андрей Шмелев лишил законного жилья несколько сотен человек. Среди них — малоимущие дончане, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Предпринимателя осудили за мошенничество в особо крупном размере и превышение полномочий.

На счету Шмелева несколько преступных эпизодов.

— Директор «Шахтстрой» Андрей Шмелев должен был предоставить квартиры 233 дольщикам до конца 2014 года. Однако он не выполнил условия долевого строительства и нанес ущерб дольщикам и администрации на сумму 122 миллиона рублей, — сообщает региональная прокуратура

Согласно еще одному договору, Шмелев должен был предоставить 78 квартир в домах по проспекту Александровск-Грушевский, 20 и 20 А в Шахтах до конца 2016 года.

— Но фактически строительство домов вообще не начиналось, — отмечает региональная прокуратура.

В этом случае ущерб от его действий превысил 46 миллионов.

Кроме того, Шмелев, уже будучи директором другой компании — «Новострой», оставил без жилья 89 человек. Он должен был предоставить квартиры до конца 2014 года. Сумма нанесенного предпринимателем вреда — более 67 миллионов рублей.

— Шмелев нарушил права 80 малоимущих граждан и 43 детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — сообщает прокуратура.

Предпринимателя приговорили к 5,5 годам колонии, оштрафовали на 150 тысяч рублей и запретили занимать руководящие должности в течение двух лет. Приговор в законную силу не вступил.