Омские обманутые дольщики 11 лет не могут въехать в дом на 11-й Ремесленной

На дострйоку требуется около 50 млн руб., бюджет Омской области будет готов выделить примерно 35 млн руб. Дольщики из Омска , вложившие свои деньги в покупку квартир в доме на 11-й Ремесленной, 25, устроили пикет. Они хотят добиться, чтобы 10-этажное здание достроили, и люди смогли въехать в свои квартиры. Новоселья омичи ждут уже 11 лет. На пикет среагировали в минстрое Омской области. — Дом на 11-й Ремесленной входит в перечень проблемных. Но его планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. Достройка дома запланирована на условиях 70% бюджетных средств, 30% средства дольщиков, — пояснил заместитель министра строительства и ЖКХ Омской области Сергей Кошелев Пока жилищно-строительный кооператив, созданный дольщиками, не представил необходимые документы. Когда это будет сделано, минстрой обратится с просьбой выделить деньги из бюджета. В ведомстве подсчитали, что достройка обойдется в 50 млн руб. Отметим, сегодняшний долгострой начал возводить бывший руководитель компании «СМУ-1 КПД» Юрий Заборовский , которого позже осудили за растрату средств дольщиков.