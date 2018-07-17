Холдинг «Сибирский цемент» нарастил производство в I полугодии на 2%

КЕМЕРОВО , 17 июл — РИА Новости . Холдинговая компания «Сибирский цемент» (АО «ХК „Сибцем“) подвела итоги работы за первое полугодие 2018 года и заявила об увеличении объемов производства до более 1,4 миллиона тонн, что на 2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

»С января по июнь на трех заводах компании произведено 1,424 миллиона тонн цемента, что на 2% больше по сравнению с аналогичным показателем 2017-го года — 1,403 миллиона тонн", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

В частности, в ООО «Топкинский цемент» (город Топки, Кемеровская область ) за шесть месяцев изготовлено 959,8 тысячи тонн цемента — на 3% больше, чем в первом полугодии прошлого года (934 тысячи тонн). ООО «Красноярский цемент» за отчетный период выпустило 325,3 тысячи тонн цемента (плюс 1% к уровню 2017 года — 323,6 тысячи тонн). При этом на Тимлюйском цементном заводе ( Республика Бурятия ) изготовлено 139,2 тысячи тонн — на 4% меньше, чем в первом полугодии 2017 года (145,7 тысячи тонн).

На комбинате «Волна» с января по июнь 2018 года выпущено около 3,34 миллиона квадратных метров асбестоцементной продукции — на 6% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (почти 3,15 миллиона «квадратов»). ООО «Сибирский бетон» в отчетном периоде произвело 100,4 тысячи кубических метров товарного бетона и раствора — на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (129,1 тысячи кубометров).

Первый вице-президент АО «ХК „Сибцем“ Геннадий Рассказов отметил, что с 2015 года потребление цемента в Сибири сокращается. Данная тенденция актуальна и сейчас: по оценкам аналитиков „Сибцема“, в январе-июне 2018 года спрос на цемент в макрорегионе составил 2,2 миллиона тонн — на 1,8% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2017 года.

»Однако, несмотря на трудности, предприятия «Сибирского цемента» активно вошли в «высокий» строительный сезон и продолжают стабильную работу", — цитирует слова Рассказова пресс-служба компании.