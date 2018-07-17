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Назван список самых популярных курортов для отдыха с детьми не на море
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Назван список самых популярных курортов для отдыха с детьми не на море 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Сервис бронирования Tvil.ru проанализировал брони жилья туристами в частном секторе с 15 июля по 31 августа и назвал самые популярные курорты для отдыха с детьми, расположенные не на море.
Первое место рейтинга занял Соль-Илецк (Оренбургская область), второе — Селигер (Тверская область), а на третьем оказалось Яровое (Алтайский край). Замкнули пятерку Кисловодск (Ставропольский край) и Красная Поляна (Краснодарский край).
Также в десятку вошли Пятигорск (Ставропольский край), Ессентуки, (Ставропольский край), Байкальск (Иркутская область), Абрау-Дюрсо, (Краснодарский край) и Чемал (Республика Алтай).
По данным сервиса, туристы бронируют семейный летний отдых на этих курортах в «самый высокий» сезон на период от 4 до 14 ночей и тратят на жильё от 1,6 до 2,5 тысяч рублей в сутки на семью.
Дешевле всего — отдых в Кисловодске и Пятигорске, дороже всего — в Байкальске и на Селигере.
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