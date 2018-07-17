Назван список самых популярных курортов для отдыха с детьми не на море

МОСКВА , 17 июл — РИА Новости . Сервис бронирования Tvil.ru проанализировал брони жилья туристами в частном секторе с 15 июля по 31 августа и назвал самые популярные курорты для отдыха с детьми, расположенные не на море.

По данным сервиса, туристы бронируют семейный летний отдых на этих курортах в «самый высокий» сезон на период от 4 до 14 ночей и тратят на жильё от 1,6 до 2,5 тысяч рублей в сутки на семью.

Дешевле всего — отдых в Кисловодске и Пятигорске, дороже всего — в Байкальске и на Селигере.