Две фермы и баня горели в городском округе Истра

Пожарные ликвидировали возгорание на двух фермах и бане в деревне Лобаново городского округа Истра , площадь пожара составила около 1,3 тысячи квадратных метров, сообщается во вторник на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Московской области

«16 июля в 23:01 от очевидца радиотелефонисту ЦППС Истринского ПСГ поступило сообщение о возгорании частного дома. По прибытию первого пожарного подразделения в 23:20 произведена разведка, в ходе которой было установлено, что происходит открытое горение трех нежилых строений — двух животноводческих ферм и бани на общей площади порядка 1,3 тысячи квадратных метров. Угроза распространения пожара на рядом стоящие строения соседних участков отсутствует. Расстояние до ближайшего строения 15 метров», — говорится в сообщении.

Повышенный номер вызова на пожар не объявлялся. В 23:50 была произведена локализация пожара на площади порядка 1,3 тысячи квадратных метров; в 01:50 — ликвидация открытого горения; в 06:00 — полная ликвидация пожара. На месте пожара штаб пожаротушения не разворачивался.