Обманутые дольщики в центре Омска устроили пикет

Сегодня обманутые дольщики с плакатами и транспарантами в центр города устроили пикет, чтобы омская власть их наконец-то их услышала.

На акцию протеста вышли горожане, 11 лет назад купившие квартиры в строящемся доме по улице 11-я Ремесленная, но впоследствии этот дом оказался долгостроем, а его застройщик Юрий Заборовский признан банкротом.

— Государство в лице местной власти в начале 2018 года обещало нам оказать финансовую помощь и достроить дом, а права застройщика передали самим дольщикам. О готовности вложить деньги городского бюджета в долгострои, которые без средств из городского бюджета достроить просто невозможно, сказал Заместитель Председателя Правительства Омской области Сергей Фролов . Но прошлом месяце нам правительство города Омска отказало в финансировании, ссылаясь на то, что в бюджете города нет денег, — говорит обманутый дольщик.

Сумма, которую сегодня нужно вложить в застройку дома составляет около 50-ти млн, на сегодняшний день там куплено 54 квартиры. В этой истории пугает то, что, как говорят обманутые дольщики, многие из низ платят ипотеку за эти квартиры, которых по сути даже нет, и около 10 лет вынуждены жить на съемных квартирах с детьми.

— Уже 11 лет мы питаем иллюзии, что нам помогут достроить дом и выделят деньги из городского бюджета, но этого не происходит. Уже второй раз мы — дольщики — вложили свои последние сбережения в этот долгострой: кто-то материнский капитал, кто-то продал домик за городом. За свой счет сделали всю документацию, чтобы дом допустили до сдачи и в него государство могло инвестировать, но, не смотря на то, что мы имеем все документы на руках, от нас отворачиваются. Сейчас мы не знаем, что делать дальше и куда обращаться, — говорит обманутая дольщица.