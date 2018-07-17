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Сдачу новых домов в Приморском районе перенесли на сентябрь
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Сдачу новых домов в Приморском районе перенесли на сентябрь 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Сдачу новых домов в жилом комплексе Новая Каменка в Приморском районе Санкт-Петербурга перенесли на сентябрь этого года.
Как сообщают в пресс-службе комитета по строительству, корпуса готовы на 80%. Специалисты завершат строительно-монтажные работы к концу месяца. Об этом стало известно в ходе инспекции и выездного совещания под руководством заместителя преседателя комстроя Евгения Барановского.
Напомним, что многоэтажки в этом районе не могут достроить с 2013 года. Ранее власти пообещали дольщикам сдать квартиры к концу июля.
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