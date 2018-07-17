Сдачу новых домов в Приморском районе перенесли на сентябрь

Сдачу новых домов в жилом комплексе Новая Каменка в Приморском районе Санкт-Петербурга перенесли на сентябрь этого года.

Как сообщают в пресс-службе комитета по строительству, корпуса готовы на 80%. Специалисты завершат строительно-монтажные работы к концу месяца. Об этом стало известно в ходе инспекции и выездного совещания под руководством заместителя преседателя комстроя Евгения Барановского

Напомним, что многоэтажки в этом районе не могут достроить с 2013 года. Ранее власти пообещали дольщикам сдать квартиры к концу июля.