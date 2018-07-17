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Помощь спасателей понадобилась пожилой женщине в Петрозаводске
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Помощь спасателей понадобилась пожилой женщине в Петрозаводске 

Карельские вести 51 минуту назад
Фото: Карельские вести
Пожарным пришлось забираться в квартиру на четвертом этаже через окно, чтобы спасти пенсионерку.
Как сообщили в силовых службах республики, вчера днем помощь потребовалась пожилой жительнице Петрозаводска в доме на улице Балтийской.
Прибывшие к месту вызова пожарные, используя лестницу, проникли через окно в квартиру на 4-м этаже. Пожилая женщина лежала на полу и просила о помощи.
Пожарные открыли дверь квартиры и запустили медиков, которые оказали пострадавшей всю необходимую медицинскую помощь. Спасатели и врачи успели вовремя.
По материалам: ptzgovorit.ru
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