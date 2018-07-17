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Проекту строительства автовокзала присвоили статус стратегического
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Проекту строительства автовокзала присвоили статус стратегического 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Проекту строительства автовокзала и трехзвездочной гостиницы на юге Санкт-Петербурга присвоили статус стратегического.
Об этом сообщили в пресс-службе комитета по инвестициям. Губернатор Георгий Полтавченко и ООО «Вернисаж» подписали соглашение о строительство в мае этого года в рамках международного экономического форума. Инвестор вложит 4,1 млрд рублей. Проект будут реализовывать в период с 2019 по 2024 годы.
Площадь нового автовокзала составит почти четыре тысячи квадратных метров. В нем будут 5 перронов прибытия и 12 отправления. Ежедневно услугами смогут воспользоваться больше девяти тысяч человек.
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