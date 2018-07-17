Проекту строительства автовокзала присвоили статус стратегического

Проекту строительства автовокзала и трехзвездочной гостиницы на юге Санкт-Петербурга присвоили статус стратегического.

Об этом сообщили в пресс-службе комитета по инвестициям. Губернатор Георгий Полтавченко и ООО «Вернисаж» подписали соглашение о строительство в мае этого года в рамках международного экономического форума. Инвестор вложит 4,1 млрд рублей. Проект будут реализовывать в период с 2019 по 2024 годы.

Площадь нового автовокзала составит почти четыре тысячи квадратных метров. В нем будут 5 перронов прибытия и 12 отправления. Ежедневно услугами смогут воспользоваться больше девяти тысяч человек.