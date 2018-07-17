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Пожарные пришли на помощь ребенку-инвалиду на юге Карелии
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Пожарные пришли на помощь ребенку-инвалиду на юге Карелии 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Подросток закрылся в квартире, когда мама ушла в магазин.
Вчера вечером в 18 часов 15 минут на пульт пожарно-спасательной службы Сортавальского района поступило сообщение о том, что в поселке Вяртсиля помощь спасателей необходима подростку-инвалиду, который закрылся в квартире.
Прибывшие к месту вызова поселковые пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры и запустили маму домой.
Как оказалась, пока мама вышла в магазин, ребенок закрылся изнутри. Все сильно испугались и ребенок и мама, но к счастью при помощи пожарных непростая ситуация разрешилась хорошо.
По материалам: ptzgovorit.ru
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