Пожарные пришли на помощь ребенку-инвалиду на юге Карелии

Подросток закрылся в квартире, когда мама ушла в магазин.

Вчера вечером в 18 часов 15 минут на пульт пожарно-спасательной службы Сортавальского района поступило сообщение о том, что в поселке Вяртсиля помощь спасателей необходима подростку-инвалиду, который закрылся в квартире.

Прибывшие к месту вызова поселковые пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры и запустили маму домой.

Как оказалась, пока мама вышла в магазин, ребенок закрылся изнутри. Все сильно испугались и ребенок и мама, но к счастью при помощи пожарных непростая ситуация разрешилась хорошо.