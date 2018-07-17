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Бывшего главного архитектора Иглинского района обвинили в превышении полномочий
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Бывшего главного архитектора Иглинского района обвинили в превышении полномочий 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Иглинском районе прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главного архитектора. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в 2013 году чиновник выдал ООО «Стройиндустрия» разрешение на строительство, несмотря на отсутствие у компании техрегламентов и проектной документации.
Застройщик возвел в Иглино многоквартирный дом, совершенно непригодный для проживания: там не работала канализация и вентиляция, помещение не оборудовали газовыми котлами, а внутренняя отделка квартир была не выполнена.
Главный архитектор, несмотря на это, выдал разрешение на ввод недостроенного дома в эксплуатацию.
Возбуждение уголовного дела инициировала прокуратура. Его рассмотрит Иглинский межрайонный суд.
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