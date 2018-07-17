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Собрание жильцов будет проходить в виде конференции
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Собрание жильцов будет проходить в виде конференции 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Жильцы многоквартирных домов будут собираться на конференциях, куда отправят по одному человеку с каждого этажа из всех подъездов. Срок полномочий делегатов составит от 3 до 7 лет.
Законопроект разработали «единороссы» Александр Сидякин и Павел Качкаев. Они считают, что при нынешней системе, когда на собрание могут прийти все желающие, оно превращается в балаган, и в таких условиях сложно решать вопросы управления домом.
Законопроект, который Госдума рассмотрит во втором чтении на пленарном заседании 17 июля, регулирует вопросы проведения собраний жителей многоквартирных домов, в которых больше 50 квартир. Собираться всем домом можно будет только в том случае, если собственники выбрали способ самостоятельного управления жильём.
В законопроекте уточняется, что срок полномочий делегатов от этажа будут устанавливать на общем собрании, но он не может быть менее трёх и более семи лет. При этом в документе указано, что делегатов можно досрочно переизбрать.
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