В Новосибирске стали строить меньше жилья

В мэрии Новосибирска подвели строительные итоги первого полугодия 2018 года.

Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника управления архитектурно-строительной инспекции Анатолия Мотыги, за первые шесть месяцев нынешнего года в Новосибирске сдано в эксплуатацию 285 040 кв. метров жилых площадей. Это почти на треть меньше, чем за аналогичный период 2017 года — тогда в городе за первое полугодие сдали 408 606 кв. метров жилых площадей.

Больше всего в этом году строили жилые многоэтажки — 16 домов (209 553 тыс. кв. метров, 4 190 квартир). На втором месте по сданной жилплощади — малоэтажные дома. Таких в первом полугодии построено два дома.

Больше всего жилья построили в Октябрьском и Ленинском районах города — по 4 дома.

Как отмечают в мэрии, большая часть новостроек (58%) — каркасные дома. На втором месте по популярности на строительном рынке региона — панельные дома — 28%, и на третьем — кирпичные, их доля среди новостроек — 14%.

При этом примерно 54,1% квартир в новых домах — однокомнатные и студии, 36% —«двушки», чуть больше 9% — трехкомнатные квартиры. Большие квартиры строят по-прежнему мало. Квартир с четырьмя комнатами и более построили за полгода всего две. Это 0, 05% от общей площади сданного жилья.

Некоторые новосибирцы многоэтажкам предпочитают индивидуальное жилье. Индивидуальное строительство велось во многих районах города. Всего за 6 месяцев 2018 года таких домов завершили 354.