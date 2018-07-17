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Стройка замерла: в Новосибирске стали строить меньше квартир
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Стройка замерла: в Новосибирске стали строить меньше квартир 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
За полгода в Новосибирске построили 285 тысяч кв. м жилья — отчёт начальника управления архитектурно-строительной инспекции (УАСИ) опубликован на сайте мэрии Новосибирска.
Этот показатель почти двое ниже данных прошлого года: за январь-июнь 2017 года в городе сдали 408,6 тысячи кв. м жилья.
Большая часть нового жилья, 209,5 тысячи кв. м — это 16 жилых многоэтажек. Среди районов традиционно лидирует Октябрьский — здесь построили 4 дома общей площадью 53,3 тысячи кв. м, на втором месте Ленинский район — 51,8 тысячи кв. м в четырёх домах.
«Из 4 210 новых квартир 2 276 (54,1%) — однокомнатных и студий, 1 541 (36,6%) — двухкомнатных, 391 (9,3%) — трехкомнатных и 2 (0,05%) — четырехкомнатных и более», — отмечается в сообщении УАСИ.
Спад в темпах строительства власти отметили ещё в прошлом году — к осени строители сдали на 30% меньше жилья, чем годом раньше.
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