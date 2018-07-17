Хабаровские дольщиков экс«Дальспецстроя» попали в военно-прокурорский план

— В частности, план предусматривает конкретные меры по восстановлению платежеспособности компании и достройку всех объектов, по которым у ГВСУ № 6 имеются неисполненные обязательства перед участниками долевого строительства, — добавили в надзорном ведомстве. — К настоящему времени под контролем военных прокуроров перезаключено 68 договоров с гражданами, которые приобрели квартиры в домах с низкой степенью готовности, принимаются меры по реализации обязательств перед остальными дольщиками.

План внешнего управления ГВСУ №6 кредиторы проблемного предприятия утвердили только со второй попытки. Он предполагает достроить все восемь жилых домов в Хабаровске , в которых с гражданами заключено более 400 договоров долевого участия, за счёт продажи части имущества, взыскания долгов, реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг вне государственных контрактов.

— Анализ финансового состояния ФГУП «ГВСУ №6» проведенный в рамках процедуры банкротства показал, что активов предприятия более чем достаточно для завершения всех обременённых договорами долевого участия объектов строительства, — сообщила корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» врио руководителя по связям с общественностью ФГУП «ГВСУ №6» Наталья Саванчук. — Средства планируется выручить от продажи квартир в построенных объектах, от реализации иного имущества предприятия, а также от взыскания дебиторской задолженности. Только балансовая стоимость основных средств предприятия составляет более 2 млрд рублей.

Три дома в Хабаровске по адресам ул. Кубяка-Морозова, д. 29, ул. Выставочная, д. 26, и ул. Л. Толстого, д. 1, в которых свои квартиры ждёт часть дольщиков, уже готовы на 98%. Их внешний управляющий «ГВСУ №6» Григорий Удельнов пообещал сдать уже в этом году. Оставшиеся объекты, по его словам, будут сданы в эксплуатацию в 2019 году.