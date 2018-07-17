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Банковское сопровождение защитит дольщиков от мошенников
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Банковское сопровождение защитит дольщиков от мошенников 

Мир24 1 час назад
Жесткие требования к застройщикам и новые меры для защиты прав дольщиков. Сегодня Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о долевом строительстве. Что такое банковское сопровождение и почему оно должно исключить мошенничество, выяснила корреспондент «МИР 24» Маргарита Гырылова.
Им обещали маленькую Венецию. С каналами вдоль домов. Террасами на первых этажах. По факту — мертвая стройка. Вот уже третий месяц. «Я для себя никаких рисков не видел, прекрасно понимая, что новостройки — доля риска. Но здесь нас всех успокаивало то, что „Урбан групп“ — третьи на региональном рынке. Вторые по объемам вводимого жилья», — указал Виталий Выгузов, дольщик ЖК «Лайково».
Новоселье отложено у 20 тысяч дольщиков. «Урбан групп» теперь официально банкрот. Все его имущество пустят с молотка, чтобы выручить средства и достроить начатое. «Я брала ипотеку на 30 лет, мой платеж составляет с учетом частично погашенной суммы 45 тысяч. У меня двое детей, одному четыре года, второму год. Расходы на их содержания 20 тысяч рублей, по факту — полное разорение. Мне пришлось выйти из декрета на работу, чтобы помогать. Муж работает, как только может», — рассказала дольщица Евгения Филинкова.
Подобных историй в России 80 тысяч. Столько обманутых дольщиков насчитали в Минстрое. Одна из основных причин, почему стройки вдруг замораживаются. Застройщик использует средства дольщиков не по назначению. Например, направляет деньги не на конкретный дом, а на совершено иные свои проекты.
И вот придумали, как навести порядок. Теперь банки будут следить за тратами застройщика. «Банковское сопровождение. Банк будет отслеживать, куда потрачены деньги, куда можно, а куда нельзя», — отметил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.
«Если мы ведем несколько объектов, не должно быть «перекрестков». То есть мы не можем с этого расчетного счета забрать деньга на другой объект, который строится по другому разрешению на строительство. То есть эти деньги именно этих дольщиков, которые должны получить квартиры именно в том объекте», — добавил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.
Все это переходный период. Строителям дали год привыкнуть к новым правилам. С 1 июля 2019-го их еще больше ужесточат. Все работы застройщику придется вести за свой счет. Деньги дольщиков он получит только после того, как сдаст дом в эксплуатацию.
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