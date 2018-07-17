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Лишь 5% жилой площади отдадут дольщикам после застройки парка в Александровке
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Лишь 5% жилой площади отдадут дольщикам после застройки парка в Александровке 

Ростовские Вести 2 часа назад
Ставропольский застройщик ООО «Строительное управление — 8 „ЮгСтройИнвест“ обратился с заявлением в Региональную службу госстройнадзора Ростовской области о намерении обеспечить жильем обманутых участников долевого строительства путем предоставления жилых помещений в многоквартирном доме. Согласно предложению застройщика, власти Ростова-на-Дону безвозмездно передут ему земельный участок с кадастровым номером 61:44:0030402:11 общей площадью 368 718 кв. м. по улице Вересаева, 107 — проспекту 40-летия Победы, 1/4. А за это „благодетель“ выделит 27 тысяч кв.м. жилой площади дольщикам пострадавшим от недобросовестных застройщиков. При этом общая площадь построенных им жилых помещений составит около 540 000 кв.м. Получается, что только 5% жилой площади будет передана дольщикам ожидающим своей очереди. Известно, что начало строительных работ на территории по улице Вересаева запланировано уже в ноябре-декабре 2018 года. Ранее губернатор Ростовской области подписал постановление, в котором говорится, что дольщики могут получить взамен своего долгостроя квартиру в другом доме. В обмен на новое жилье участники долевого строительства уступают свои права на недостроенные квартиры муниципалитету, который затем передает их инвесторам и позволяет им застраивать земли собственными проектами. Сейчас в Ростовской области порядка 9500 обманутых дольщиков и 63 самостроя, но в официальном реестре обманутых дольщиков региона числится только 1800 человек.
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