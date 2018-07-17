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За обман дольщиков начнут строго наказывать
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Наказание за обман дольщиков ужесточают 

Парламентская газета 33 минуты назад
Фото: ПГ/ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВ
Штрафы за недостоверную информацию о долевом строительстве вырастут до 700 тысяч рублей.
Такие поправки к Кодексу об административных правонарушениях предлагает внести группа парламентариев во главе с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Палата рассмотрит законопроект во втором чтении 17 июля.
За необоснованное решение выдать заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства или отказ в выдаче такого заключения чиновников планируют штрафовать на сумму от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
За внесение недостоверных сведений в единую информационную систему жилищного строительства должностных лиц собираются наказывать на 30 тысяч рублей, а юридических — на 200 тысяч рублей. При рецидиве штрафы возрастут до 100 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно.
Самый крупные взыскания предусмотрены за незаконное использование в наименовании компании слов «специализированный застройщик». Такой статус даёт право заниматься долевым строительством и присваивается фирмам, соответствующим ряду организационно-правовых требований.
Предприятия, самовольно назвавшиеся «специализированными застройщиками», выплатят от 500 тысяч до 700 тысяч рублей штрафов.
В случае принятия законопроекта новые нормы могут вступить в силу 1 октября 2018 года.
Сегодня в России заключено свыше 1,1 миллиона договоров долевого строительства. Объём средств, задействованных в отрасли, — 34,4 триллиона рублей.
По данным Минстроя за I квартал 2018 года, критериям проблемных соответствуют 842 жилых объекта, по которым оформлено 80,3 тысячи договоров долевого участия.
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