За обман дольщиков начнут строго наказывать

Наказание за обман дольщиков ужесточают

Штрафы за недостоверную информацию о долевом строительстве вырастут до 700 тысяч рублей.

Такие поправки к Кодексу об административных правонарушениях предлагает внести группа парламентариев во главе с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным . Палата рассмотрит законопроект во втором чтении 17 июля.

За необоснованное решение выдать заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства или отказ в выдаче такого заключения чиновников планируют штрафовать на сумму от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

За внесение недостоверных сведений в единую информационную систему жилищного строительства должностных лиц собираются наказывать на 30 тысяч рублей, а юридических — на 200 тысяч рублей. При рецидиве штрафы возрастут до 100 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно.

Самый крупные взыскания предусмотрены за незаконное использование в наименовании компании слов «специализированный застройщик». Такой статус даёт право заниматься долевым строительством и присваивается фирмам, соответствующим ряду организационно-правовых требований.

Предприятия, самовольно назвавшиеся «специализированными застройщиками», выплатят от 500 тысяч до 700 тысяч рублей штрафов.

В случае принятия законопроекта новые нормы могут вступить в силу 1 октября 2018 года.

Сегодня в России заключено свыше 1,1 миллиона договоров долевого строительства. Объём средств, задействованных в отрасли, — 34,4 триллиона рублей.

По данным Минстроя за I квартал 2018 года, критериям проблемных соответствуют 842 жилых объекта, по которым оформлено 80,3 тысячи договоров долевого участия.