В Перми снесут дом, из которого во время пожара спасли 48 человек

Власти Перми сообщили о том, что снесут дом № 59 на улице Богдана Хмельницкого. В нём в ночь с 16 на 17 июля произошёл крупный пожар.

«Многоквартирный дом восстановлению не подлежит и будет снесен. 17 июля на заседании КЧС Кировского района Перми решено, комиссии поручить управляющей компании «Аквамарин» проверить отключение дома от всех коммуникаций и ограничить допуск людей в здание», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикмье» в администрации города Перми.

Чиновники пояснили, что при необходимости жителям дома могут предоставить жильё в городском маневренном фонде. Однако пока по этому вопросу в администрацию никто не обратился.