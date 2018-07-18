В Перми снесут дом, из которого во время пожара спасли 48 человек 

Власти Перми сообщили о том, что снесут дом № 59 на улице Богдана Хмельницкого. В нём в ночь с 16 на 17 июля произошёл крупный пожар.
«Многоквартирный дом восстановлению не подлежит и будет снесен. 17 июля на заседании КЧС Кировского района Перми решено, комиссии поручить управляющей компании «Аквамарин» проверить отключение дома от всех коммуникаций и ограничить допуск людей в здание», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикмье» в администрации города Перми.
Чиновники пояснили, что при необходимости жителям дома могут предоставить жильё в городском маневренном фонде. Однако пока по этому вопросу в администрацию никто не обратился.
Напомним, о пожаре в двухэтажном доме на 32 квартиры в МЧС сообщили в два часа 17 июля. На место выехали 48 огнеборцев. К моменту их прибытия 40 человек вышли на улицу самостоятельно, ещё восемь спасли пожарные. Никто не пострадал.