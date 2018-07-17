Самые знаменитые бараки Хабаровска может быть, начнут расселять зимой

Почти пять с половиной тысяч хабаровских семей живут в ветхих и аварийных бараках. И власти помочь здесь практически ничем не могут. Единственное, на что могут уповать сегодня люди — это на предпринимателя, который захочет строить новый объект в том месте, где сейчас стоит развалюха, и соответственно взять на себя всю массу проблем, связанную с ее расселением, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

«Вкусное» место

— Здесь аккуратнее, не наступайте, — ведет по узкому коридорчику Елена Фурдыш. — Мы здесь доску положили, а то пол прогнил можно в подвал провалиться. Душ у нас в сарае, туалет на улице. Лампочка еле тлеет, иногда гаснет — тока не хватает. Крыша течет, стены осыпаются, потолок проваливается. Что вы хотите — я в этот дом въехала 40 лет назад, и он уже тогда не новый был. Далеко не новый.

Сколько лет двум самым знаменитым баракам Хабаровска , стоящим в парке «Динамо» прямо напротив гордости города — прудов с «танцующими» фонтанами и стыдливо отгороженным от них забором, не помнят даже в мэрии. Единственное что могут сказать — износ превышает 90 процентов — дунь и сломается. Перекрытия вот-вот рухнут на снующую под ними детвору. В одном бараке живут 7 человек, в другом — 11. Еще два года назад людей обрадовали — готовьтесь к переселению! Нашелся инвестор, готовый построить на этом месте гостиницу и расселить всех в нормальные, благоустроенные квартиры. Дело началось бодро, предприниматель даже пригнал технику, поставил вагончик-бытовку и… исчез. Место «вкусное», — центр города, рядом пруды, «Платинум арена» — от гостей в отеле отбоя бы не было. Так что «исчезновение» застройщика выглядит нелогичным, но только на первый взгляд.

— Никуда он не исчезал, просто строительство и связанное с ним переселение людей пришлось отложить — у застройщика возникли проблемы с подключением к сетям, — объясняет начальник отдела развития территории и торгов департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Иван Стицкий. — Дома не подключены к теплосетям, здесь печное отопление. Перегруженные электросети. То есть для того, чтобы строить здесь гостиницу, нужно строить дополнительную электрическую подстанцию, это очень дорого. Хотя от планов застройщик не отказывается. Дело потихоньку идет и есть надежда что к зиме мы сумеем переселить оттуда людей хотя бы с малолетними детьми.

Дело для Хабаровска обычное. Именно отсутствие возможности подключиться к теплу, электросети, канализации и прочим благам цивилизации препятствует, по словам представителя мэрии, «искоренению» бараков.

Недоступные «сетевики»

В муниципальной адресной программе по сносу и расселению домов в целях развития застроенных территорий ключевое звено — инвестор.

Если вкратце, территории застроенными ветхим жильем выставляются на торги, застройщик, выигравший аукцион, заключает договоры с жильцами и подыскивает им новое жилье. Если бы не плачевное состояние перегруженных сетей в городе, и не их держатели-монополисты, которые «ломят» цены за подключение, дело бы шло гораздо эффективнее. Именно из-за отсутствия возможности подключения к сетям, дорогих «врезок» тормозится большинство подобных проектов. Строители отмечают, что в Хабаровске «врезки» стоят космически дорого, так только за тепло для одного трехэтажного дома иногда приходится отдавать до пяти миллионов рублей. А ведь есть еще газ, электричество и канализация.

— Такая проблема у нас была с Гупровским городском, — рассказывает Иван Стицкий. — Застройщик долго не мог получить технические условия на подключение к теплосетям. Для того, чтобы ускорить процесс, нам пришлось обращаться в правительство края. Только после этого все решилось.

Проблема подключения хоть и главная, но не единственная. Бывает, процесс переселения тормозится из-за излишней жадности владельцев квартир, или, наоборот, застройщиков. Речь идет о тех случаях, когда люди выставляют слишком не подъемные условия, например, хотят получить взамен аварийного новое жилье в центре города. Бывает, что из 20 жильцов барака упираются 2-3 человека, и ситуация может затянуться на годы.

Аварийные точки Хабаровска

В Хабаровске 120 домов официально признаны аварийными, еще около 750 — ветхими, которые со дня на день вполне могут перейти в первую категорию. Людей конечно расселяют, но дело идет неторопливо, со «скрипом».

Три дома в переулке Батарейном несколько лет ждали, когда к ним придёт нормальный инвестор. Первый застройщик обанкротился. Расселение не состоялось, пока не пришел предприниматель из Ижевска . Сейчас ему осталось расселить всего две семьи. Уже в этом году люди переедут в новые квартиры.

Гупровский городок, здесь 29 ветхих многоквартирных домов, на территории почти в пять гектаров. Расселить такой большой объем сразу невозможно, поэтому застройщик разбил все на пять этапов. Вначале расселяют пять домов, затем сносят бараки и освободившуюся площадь застраивают, и так шаг-за шагом осваивает всю площадь. Процесс идет. Бараки на проспекте имени 60-летия Октября. Здесь к сожалению перспектив, пока никаких. На территорию, зажатую между железной дорогой и скоростным шоссе никто не претендует.

Единственная надежда — в Госдуме сейчас рассматривают законопроект, который должен ввести новый механизм по расселению домов, признанных аварийными после 2012 года. Если депутаты его примут и государство выделит деньги — дело с мертвой точки сдвинется.

Бараки на улице Яшина 77 — пример успешной работы застройщика, которому за два года удалось решить все проблемы, расселить людей и даже перенести их гаражи на специально отведенную площадку. Сейчас там начинается строительство дома переменной этажности на 210 квартир. Зато чуть выше на пересечении улиц Яшина и Герасимова другой застройщик забуксовал. Необходимо расселить два дома, но владельцы ветхих квадратов пытаются выжать максимум из сделки и пока переговоры не закончатся переселение не начнется. Все болевые точки перечислить невозможно — в Хабаровск пока еще очень много проблемного жилья и с каждым годом его становиться все больше и больше. За одиннадцать лет администрации города удалось «продать» инвесторам 44 территории из 74. 27 домов были полностью расселены и снесены, еще 19 домов — в процессе расселения. Остальным придётся подождать, когда их двор заинтересует строителей.